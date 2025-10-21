Possibile legame fra l'inchiesta Equalize e il sistema Pavia di Mario Venditti | l'informativa dei carabinieri
L'ultima informativa depositata agli atti dai carabinieri di Varese parla di "numerosi contatti" tra Vincenzo De Marzio, indagato per associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico nell'inchiesta Equalize, e Agostino D'Arena, padre di Cristiano e Raffaele. Quest'ultimi, tramite scambio di favori, avevano ottenuto affidamenti "pressoché esclusivi" da Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, e Paolo Pietro Mazza, al tempo sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
