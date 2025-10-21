Portland Nono Circuito apre all’invio della Guardia nazionale
Una decisione arrivata nel tardo pomeriggio del 20 ottobre 2025 ha riaperto il dossier Portland: la Corte d’Appello del Nono Circuito, con un verdetto 2-1, ha dato il via libera al presidente Donald Trump per l’invio della Guardia nazionale in città, nonostante l’opposizione delle autorità dell’Oregon. Il quadro, però, resta sospeso tra diritto e realtà . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
