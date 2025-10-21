Pordenone non attrae | sempre più giovani istruiti scappano dalla città

Erano tre nel 2000. Alla fine dello scorso anno erano 92 e a settembre del 2025 erano già 97 con la quasi certa possibilità di arrivare (e superare) i cento. Chi sono? Sono i giovani pordenonesi dai 18 ai 35 anni che hanno deciso di andare all'estero. Chi a terminare gli studi, chi a lavorare e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it