Ponza Blue Taste chiusura del progetto tra istituzioni pescatori e festival
Ponza, 21 ottobre 2025 – Si è tenuta sabato a Ponza la conferenza conclusiva del progetto Ponza Blue Taste, promosso dal Comune di Ponza nell'ambito del FEAMPA 2021–2027 e della strategia di sviluppo locale del GAL Pesca Lazio. L'iniziativa ha rappresentato l'ultimo appuntamento di un percorso dedicato alla valorizzazione del lavoro dei pescatori, dei prodotti ittici locali e alla promozione di una filiera più sostenibile, tracciabile e vicina al territorio. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, Giancarlo Righini, assessore all'agricoltura, sovranità alimentare, parchi e foreste e al Bilancio della Regione Lazio, che ha inviato un messaggio di saluto, Francesco Ambrosino, sindaco del comune di Ponza, Umberto Scarogni, assessore alla pesca, trasporto marittimo e porti, del Comune di Ponza, Enrico Alborino, primo luogotenente della Capitaneria di Porto e Vincenzo Fedele, presidente della Commissione Riserva Marina di Ventotene e Santo Stefano.
