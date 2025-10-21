Pontedera si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Era
La stagione teatrale 20252026 del Teatro Era di Pontedera si apre sotto il segno del confronto con le grandi tensioni del presente: il conflitto tra potere e memoria, la persistenza delle guerre, la violenza sul corpo e l’autonomia delle donne. Un percorso tematico che attraversa le produzioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
