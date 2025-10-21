Ponte sport e divertimento in occasione dell’ASI Cup

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 19 ottobre presso lo stadio Comunale Ocone di Ponte, si è tenuta la prima ASI Cup, manifestazione di calcio giovanile organizzata dall ’ASI provinciale di Benevento presieduta dalla Prof.ssa Monica Mascolini, in collaborazione con la società di calcio locale A.S.D. Golden Dragon di Angelo Pica insieme al suo valente staff tecnico. Attraverso la formula del “tutti insieme” “amici per gioco amici per sempre”, i bambini della categoria primi calci (dai 5 ai 7 anni) scegliendosi tra di loro hanno costituito squadre miste tra le società partecipanti e hanno dato vita a momenti di gioco condiviso, qualificando così aspetti relazionali, di amicizia, di divertimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ponte, sport e divertimento in occasione dell’ASI Cup

