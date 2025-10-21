Ponte Morandi il legale del Comitato dei parenti delle vittime | È stata la tragedia del profitto

La discussione in tribunale dell'avvocato Raffaele Caruso, che rappresenta il Comitato ricordo vittime del ponte Morandi: "Il dolore deve entrare nel processo. La finanza tiranno di Autostrade".

"Bucci ha ricostruito il Ponte Morandi, una ferita profonda per Genova, ma se tutti quelli che distruggevano castelli avessero fatto costruire la Gronda, magari il Ponte Morandi non sarebbe caduto". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia

Ponte Morandi, 18 anni e mezzo chiesti dai pm per Castellucci

Ponte Morandi: legale Comitato, è stata tragedia del profitto - Se la finanza non fosse stata il tiranno della gestione di impresa, se la vera cultura aziendale avesse prevalso, questa ...

Crollo Ponte Morandi, l'avvocatura di Stato chiede 250 milioni di danni agli imputati - Il crollo del ponte Morandi del 14 agosto del 2018 che ha causato 43 vittime "è una ferita che mai si rimarginerà" oltre a essere stato "un costo immenso per la gestione dell'emergenza".

Ponte Morandi, "Il dolore dei familiari ha diritto a entrare nel processo" - I parenti delle vittime assistono all'arringa dell'avvocato Caruso che rappresenta il comitato nato dopo la tragedia del 14 agosto 2018