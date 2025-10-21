Ponte Morandi al processo per il crollo è il giorno delle vittime | La finanza si è mangiata l’industria Aspi ha fallito sotto gli occhi dello Stato

“Questa è la tragedia dell’assolutizzazione del profitto e se la finanza non fosse stata il tiranno della gestione di impresa, se la vera cultura aziendale avesse prevalso questa tragedia non ci sarebbe stata”. A lanciare il j’accuse è Raffaele Caruso, avvocato del Comitato delle vittime del Ponte Morandi, oltre che di Egle Possetti e Marcello Bellasio, che oggi ha parlato per quasi sette ore nel corso del processo per il crollo del viadotto. Un intervento in cui il legale delle parti civili ha chiesto la condanna degli imputati e messo sotto accusa il sistema Autostrade: “Nella storia di Aspi la finanza si è mangiata l’industria, intendo con il termine industria, l’oggetto stesso dell’impresa che in questo specifico caso è viaggiare in velocità e sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

