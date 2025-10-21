Ponte chiuso per lavori | via Autostrada in tilt Ogni giorno code lunghe fin quasi al casello per entrare a Bergamo

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo – Sotto l’assedio del traffico. È la situazione in cui versa quotidianamente l’asse via Autostrada-via Carnovali, uno degli snodi più trafficati di Bergamo, da quando il ponte di via San Bernardino è stato chiuso del tutto per i lavori di Rfi sul raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. La situazione era già pesante in precedenza - da qui passano migliaia di auto al giorno che entrano ed escono dal capoluogo orobico direttamente dall’A4 e dall’asse interurbano - ma la chiusura del ponte ha aggravato la situazione e percorrere l’asse via Autostrada-via Carnovali è diventata un’impresa soprattutto nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ponte chiuso per lavori via autostrada in tilt ogni giorno code lunghe fin quasi al casello per entrare a bergamo

© Ilgiorno.it - Ponte chiuso per lavori: via Autostrada in tilt. Ogni giorno code lunghe fin quasi al casello per entrare a Bergamo

Altre letture consigliate

ponte chiuso lavori viaPonte chiuso per lavori: via Autostrada in tilt. Ogni giorno code lunghe fin quasi al casello per entrare a Bergamo - Gli automobilisti sono disperati e usano solo un’espressione per definire la loro odissea: “Un disastro”. Da ilgiorno.it

ponte chiuso lavori viaChiuso per cinque notti il ponte dell'autostrada A13: sarà sostituito. I tempi del cantiere e le deviazioni per la viabilità secondaria - Subito dopo l'ora di cena via Marconi è stata illuminata a giorno per l'inizio dei lavori di sostituzione del ponte dell'autostrada. Riporta ilgazzettino.it

ponte chiuso lavori viaNuovo ponte ciclopedonale, chiuso il tratto della Vigentina per lavori - Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo ponte ciclopedonale di Pieve Emanuele, destinato ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Chiuso Lavori Via