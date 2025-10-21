Ponte chiuso per lavori | via Autostrada in tilt Ogni giorno code lunghe fin quasi al casello per entrare a Bergamo
Bergamo – Sotto l’assedio del traffico. È la situazione in cui versa quotidianamente l’asse via Autostrada-via Carnovali, uno degli snodi più trafficati di Bergamo, da quando il ponte di via San Bernardino è stato chiuso del tutto per i lavori di Rfi sul raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. La situazione era già pesante in precedenza - da qui passano migliaia di auto al giorno che entrano ed escono dal capoluogo orobico direttamente dall’A4 e dall’asse interurbano - ma la chiusura del ponte ha aggravato la situazione e percorrere l’asse via Autostrada-via Carnovali è diventata un’impresa soprattutto nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
