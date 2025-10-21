Pompei turista ruba frammenti archeologici | denunciato dai Carabinieri

Puntomagazine.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 40enne voleva portare con sÃ© â€œun ricordoâ€? della cittÃ  sepolta dal Vesuvio: fermato grazie alla collaborazione tra sicurezza e militari dellâ€™Arma.. Ancora un episodio di inciviltÃ  nel Parco Archeologico di Pompei. Un turista polacco di 40 anni Ã¨ stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato dopo essere stato sorpreso con alcuni frammenti archeologici nascosti nello zaino. Lâ€™uomo, riconoscibile per un cappello ornato da una vistosa piuma, Ã¨ stato notato mentre raccoglieva cocci e pietre lungo la strada nei pressi dellâ€™ Anfiteatro. A darna notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

