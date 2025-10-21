Pompei turista prende cocci per ricordo | denunciato 40enne

Il turista è stato fermato dalla sicurezza all'uscita del parco Archeologico di Pompei dopo aver preso alcuni reperti per ricordo. Aveva appena messo cocci e frammenti raccolti lunga la strada del parco Archeologico di Pompei, nei pressi dell'anfiteatro, quando all'uscita del sito di piazza Esedra è stato individuato dalla sicurezza.

