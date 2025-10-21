Pompei turista polacco ruba frammenti archeologici dal Parco | denunciato dai Carabinieri
POMPEI (NAPOLI), 21 OTTOBRE 2025 – Ancora un episodio di furto ai danni del patrimonio archeologico di Pompei, dove un turista polacco di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato dopo essere stato sorpreso con alcuni frammenti di pietra e cocci antichi nascosti nello zaino. L’uomo, riconoscibile per un cappello ornato da una vistosa piuma, è stato notato mentre raccoglieva reperti lungo la strada nei pressi dell’ Anfiteatro. All’uscita del sito, in Piazza Esedra, è stato fermato dal personale della sicurezza e dai Carabinieri del posto fisso, immediatamente allertati. Durante il controllo, il turista ha ammesso di aver raccolto i frammenti, sostenendo di non sapere che fosse vietato portare via reperti archeologici, e di volerli conservare come “ ricordo della città sepolta dalle ceneri del Vesuvio ”. 🔗 Leggi su Primacampania.it
