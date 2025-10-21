Pompei ruba reperti dal sito archeologico | i carabinieri recuperano la refurtiva
Un turista di nazionalità polacca 40enne è stato denunciato dai carabinieri all'interno del Parco Archeologico di Pompei. I militari, in stretta collaborazione con la direzione del Parco Archeologico hanno evitato che parti di un patrimonio inestimabile finissero lontane dal meraviglioso sito pompeiano. L'uomo è stato sorpreso mentre raccoglieva alcuni frammenti lungo la strada, nei pressi dell’Anfiteatro. Intercettato all'uscita del sito di Piazza Esedra, è stato immediatamente bloccato dai militari. Interrogato sul possesso dei reperti, l'uomo ha detto di non pensare che la loro sottrazione fosse proibita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
