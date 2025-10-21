Pomodoro | bilancio fitosanitario accettabile ma mancano nuove molecole per la lotta alle avversità
Si è conclusa da poco la campagna di raccolta e trasformazione del pomodoro da industria nel bacino del Nord Italia ed i dati qualitativi (come già sottolineato in un precedente articolo) sono stati favorevoli, meno per le quantità che hanno fatto segnare circa il 15% in meno di quanto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
