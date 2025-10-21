Pomezia carabinieri irrompono in flagranza e sventano l’estorsione
Pomezia, 21 ottobre 2025 – I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato, in flagranza, un cittadino straniero di 27 anni, operaio, gravemente indiziato del reato di estorsione. Nello specifico, l’imprenditore lo scorso mese di aprile, aveva formalizzato una denuncia querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per il reato di appropriazione indebita, in relazione ad un macchinario da stampa industriale del valore di 345 mila euro. Successivamente, tramite piattaforma internet, l’imprenditore è stato contattato da un soggetto il quale gli offriva la restituzione del macchinario in cambio della somma di 40 mila euro, di cui 10mila mediante bonifico bancario e altri 30 mila in contanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
I carabinieri del Ris sono al lavoro sui reperti dell'ordigno rudimentale che giovedì sera ha semidistrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione a Pomezia, centro alle porte di Roma. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Ranucci denuncia l’attentato ai carabinieri di Pomezia: “Non mi farò intimidire” - X Vai su X
Prato, furti nelle chiese: il parroco dà l’allarme, i carabinieri arrestano in flagranza un 33enne - Prato, 26 settembre 2025 – L’allarme dato dal parroco e il tempestivo arrivo dei carabinieri hanno portato a cogliere in flagranza di reato un 33enne di Quarrata accusato di tentato furto aggravato ... Scrive lanazione.it