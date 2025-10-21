Pomezia carabinieri irrompono in flagranza e sventano l’estorsione

Pomezia, 21 ottobre 2025 – I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno arrestato, in flagranza, un cittadino straniero di 27 anni, operaio, gravemente indiziato del reato di estorsione. Nello specifico, l’imprenditore lo scorso mese di aprile, aveva formalizzato una denuncia querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per il reato di appropriazione indebita, in relazione ad un macchinario da stampa industriale del valore di 345 mila euro. Successivamente, tramite piattaforma internet, l’imprenditore è stato contattato da un soggetto il quale gli offriva la restituzione del macchinario in cambio della somma di 40 mila euro, di cui 10mila mediante bonifico bancario e altri 30 mila in contanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it