Pochi giorni fa un tribunale polacco ha respinto la richiesta tedesca di estradizione per l’ucraino Volodymyr Zhuravliov, 46 anni, sommozzatore esperto, che gli investigatori tedeschi sospettano essere uno degli uomini che piazzarono le cariche esplosive che, il 26 settembre del 2022, fecero saltare i gasdotti Nord Stream, e ne ha ordinato l’immediato rilascio. In contemporanea, la Corte di Cassazione italiana ha bloccato la stessa richiesta di estradizione arrivata dalla Germania per Serhii Kuznetsov, 49 anni, ucraino anche lui, sommozzatore anche lui e come Zhuravliov sospettato per l’attentato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Polonia e Nord Stream: l’ipocrisia di Varsavia, che ha finanziato lo sviluppo con i soldi Ue e il gas russo (1)