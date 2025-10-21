Polonia e Nord Stream | l’ipocrisia di Varsavia che ha finanziato lo sviluppo con i soldi Ue e il gas russo 1

It.insideover.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni fa un tribunale polacco ha respinto la richiesta tedesca di estradizione per l’ucraino Volodymyr Zhuravliov, 46 anni, sommozzatore esperto, che gli investigatori tedeschi sospettano essere uno degli uomini che piazzarono le cariche esplosive che, il 26 settembre del 2022, fecero saltare i gasdotti Nord Stream, e ne ha ordinato l’immediato rilascio. In contemporanea, la Corte di Cassazione italiana ha bloccato la stessa richiesta di estradizione arrivata dalla Germania per Serhii Kuznetsov, 49 anni, ucraino anche lui, sommozzatore anche lui e come Zhuravliov sospettato per l’attentato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

polonia e nord stream l8217ipocrisia di varsavia che ha finanziato lo sviluppo con i soldi ue e il gas russo 1

© It.insideover.com - Polonia e Nord Stream: l’ipocrisia di Varsavia, che ha finanziato lo sviluppo con i soldi Ue e il gas russo (1)

News recenti che potrebbero piacerti

polonia nord stream l8217ipocrisiaNord Stream, la Polonia rifiuta l’estradizione di un ucraino sospettato per i sabotaggi. Tusk: “Caso chiuso” - La decisione arriva dopo lo stop della Cassazione italiana per un altro sospettato ... ilfattoquotidiano.it scrive

polonia nord stream l8217ipocrisiaNORD STREAM/ La Polonia “assolve” i sabotatori, l’Italia pensi a quanto ci costa l’energia USA - In Polonia tutti d'accordo nel difendere dall'arresto i sabotatori del Nord Stream. Lo riporta ilsussidiario.net

polonia nord stream l8217ipocrisiaPolonia (e Italia) rifiutano l’estradizione dei sospettati del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2 - Polonia e Italia rifiutano l’estradizione in Germania di due ex militari ucraini accusati del sabotaggio del Nord Stream 2 ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Polonia Nord Stream L8217ipocrisia