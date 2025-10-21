Polizia slovena ferma un passeur con sei migranti scappati da un centro di accoglienza
Non solo stranieri entrati illegalmente in Slovenia per proseguire lungo l'ultimissima propaggine della rotta balcanica fino alla destinazione finale, l'Italia, ma anche stranieri già registrati presso i centri di accoglienza sloveni. È il caso dei sei cittadini turchi, di probabile etnia curda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
