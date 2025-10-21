Polizia slovena ferma un passeur con sei migranti scappati da un centro di accoglienza

Triesteprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo stranieri entrati illegalmente in Slovenia per proseguire lungo l'ultimissima propaggine della rotta balcanica fino alla destinazione finale, l'Italia, ma anche stranieri già registrati presso i centri di accoglienza sloveni. È il caso dei sei cittadini turchi, di probabile etnia curda. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

