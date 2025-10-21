Polizia locale in stato di agitazione Cisl Fp | Pagamenti fermi da luglio
Da mesi in attesa di essere pagati e dopo aver tentato di risolvere il "problema con il consueto strumento del dialogo", il coordinamento delle polizie locali Cisl Fp Calabria, proclama lo stato di agitazione.La misura, si legge nella nota inviata dal coordinatore Giuseppe Falcone, si rende. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Telesveva. . Canosa, il dott. Michele Cornacchia è il nuovo Comandante della Polizia Locale #canosa #attualità #comandante #polizialocale - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale ? @GabusiMarco in audizione a @Montecitorio: “L’intenzione dello Stato di riordinare la normativa è vista favorevolmente, ma manca la valorizzazione del ruolo delle #Regioni, come previsto dalla Costituzione.” Più info: https://bit.ly/4q0qb - X Vai su X
Reggio Calabria, Falcone (Cisl Fp): “stato di agitazione della Polizia Locale, è finito il tempo del dialogo con l’Amministrazione” - “Nonostante abbia tentato di risolvere i problemi con il consueto strumento del dialogo, che contraddistingue da sempre la Cisl FP, al fine di vedere riconosciuti i pagamenti arretrati dovuti al perso ... Si legge su strettoweb.com
La protesta: polizia locale in stato di agitazione. Rischio sciopero per la sagra di San Nicola. Perché - Con il rischio sciopero anche in occasioni di eventi importanti come la sagra di San Nicola. Da quotidianodipuglia.it
San Benedetto, la rabbia della polizia locale: «Siamo senza difese e vestiario, organico carente». Scatta lo stato d’agitazione - «Veniamo chiamati, in orario diurno e notturno, a svolgere spesso interventi a tutela della sicurezza urbana, intervenendo quotidianamente su incidenti stradali, risse, ordine pubblico , degrado ... Riporta corriereadriatico.it