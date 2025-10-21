Polizia arrestato il rapinatore di un’anziana signora in centro

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Nel fine settimana non solo controlli del territorio da parte della Polizia di Stato: arrestato il rapinatore di un’anziana signora in centro città ed accompagnato al CPR di Potenza uno straniero irregolare già condannato per spaccio di droga. L’attività della Polizia di Stato nel corso dell’ultimo fine settimana non si è limitata solo alla capillare attività di controllo del territorio relativo in particolare alle zone del centro città, anche per vigilare sulla movida giovanile. Gli equipaggi delle volanti hanno arrestato un cittadino pakistano in quanto autore di una rapina ai danni di un’anziana signora in centro città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia, arrestato il rapinatore di un’anziana signora in centro

Approfondisci con queste news

Gli agenti della Polizia di Varese hanno arrestato un uomo di 40 anni per atti persecutori nei confronti di una 19enne dopo aver contattato e rintracciato la giovane vittima. L'intervento è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della ragazza, che lo a - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato in un appartamento di un quartiere popolare di Comiso (Rg) il latitante Gianfranco Stracquadaini accusato di appartenere a un’associazione mafiosa, di tentato omicidio aggravato in concorso e di porto e detenzione illegale di armi https://poliziadistat - X Vai su X

Polizia, arrestato il rapinatore di un’anziana signora in centro - L’esiguo valore di quello che sarebbe stato il bottino senza l’intervento tempestivo degli agenti, ovvero un portafoglio con all’interno una banconota di 5 euro, è sicuramente impareggiabile rispetto ... Segnala lanazione.it

Rapinatore arrestato. È stato tradito dal rinnovo del permesso di soggiorno - Montecatini Terme, 29 luglio 2025 – Un pericoloso latitante si era nascosto in città e aveva addirittura presentato la richiesta di permesso di soggiorno alle Poste, tramite l’apposito kit. Segnala lanazione.it