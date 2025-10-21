Politiche per la famiglia Mezzo milione all’Umbria per una migliore genitorialità

Mezzo milione di euro destinati a promuovere interventi per la tutela e il benessere delle famiglie umbre. La Giunta regionale ha approvato il Piano operativo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia 2025. All’ Umbria sono stati assegnati complessivamente quasi 525mila euro, destinati al potenziamento dei centri per la famiglia già operativi e al sostegno per l’apertura di nuovi centri nel corso del 2026. Tali centri rappresentano un punto di riferimento per le famiglie, offrendo servizi integrati di supporto sociale, educativo, psico-pedagogico e socio-sanitario. L’obiettivo generale è quello di promuovere politiche di supporto alle famiglie, sostenere le politiche per la genitorialità e favorire il benessere delle relazioni familiari, con particolare attenzione alla gestione delle criticità evolutive e alla tutela dei minori, costruendo politiche per la genitorialità che diventino di sistema come gli asili nido integrati nel sistema educativo e come il progetto di vita per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

