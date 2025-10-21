Pogba vede la luce in fondo al tunnel! Primo allenamento in gruppo col Monaco l’annuncio di Pocognoli sulle condizioni dell’ex Juventus
Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo col Monaco, l’annuncio di Pocognoli sulle condizioni dell’ex Juventus fa sognare i tifosi francesi. Un passo alla volta, verso la luce in fondo al tunnel. Paul Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo con il Monaco. A confermarlo è stato il tecnico del club monegasco, Sébastien Pocognoli, che ha accolto con un sorriso il rientro del centrocampista francese dopo un calvario durato oltre due anni. TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE Il ritorno in gruppo dopo due anni e un nuovo stop. Dopo la lunga squalifica e un percorso di recupero complicato da un infortunio muscolare alla coscia destra, che ne aveva posticipato il rientro inizialmente previsto per ottobre, Pogba ha finalmente rimesso piede in campo con i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un commosso #Pogba fa i complimenti alla sua Juve per la finale di Champions appena raggiunta. Parole bellissime, grande gesto. Questo è il Calcio che ci piace! - facebook.com Vai su Facebook
MARKET DRIVER: Eurozona vede luce in fondo a tunnel ma ripresa accidentata (Commerzbank) - Mediolanum, DB alza tp e resta buy 12/08/2025 09:30 MARKET DRIVER: borse, prevale calma in attesa inflazione Usa (DB) 12/08/2025 08:29 MARKET DRIVER: svantaggio per esportatori cinesi ... Secondo milanofinanza.it
Pogba, calvario infinito: l'infortunio alla coscia fa slittare il suo rientro - Una strada che lo aveva portato nuovamente a vestire la maglia della Juventus, prima che la squalifica per do ... Segnala msn.com