“ Faccia al cielo ” è il nuovo singolo di Plebbo, un brano intimo e riflessivo che trasporta l’ascoltatore in una dimensione sospesa tra sogno e introspezione. Nato da un momento di contemplazione, il brano racconta il flusso di pensieri dell’autore mentre, sdraiato su un prato, osserva il cielo e si lascia attraversare da emozioni contrastanti: meraviglia, malinconia e paura. Il sound, che fonde elementi elettronici e acustici, costruisce un paesaggio sonoro evocativo e potente, in grado di restituire l’atmosfera di mistero e libertà che accompagna la riflessione dell’artista. Con la produzione di Diego Calvetti, “Faccia al cielo” rappresenta una nuova tappa del percorso musicale di Plebbo, che continua a esplorare la propria interiorità attraverso suoni e immagini poetiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Plebbo: tra meraviglia e malinconia, il cielo come specchio dell’anima