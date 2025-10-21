Plasmaderivati Marra Cidp | Programmazione stabile per evitare carenze
Milano, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Chiediamo di avere sicurezza, certezza e continuità nella terapia. Durante il Covid abbiamo capito che tutto ciò non è affatto scontato, non è affatto certo, e che la disponibilità di plasma dipende molto dai donatori italiani e, soprattutto, dal mercato internazionale, in particolare da quello americano. Per questo chiediamo una programmazione stabile sulla disponibilità di immunoglobuline, per gestire eventuali carenze o situazioni critiche. Al contempo, chiediamo una maggiore valorizzazione della donazione volontaria, gratuita e ripetuta da parte dei donatori italiani, con una forte azione di stimolo affinché questa pratica continui e cresca". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Plasmaderivati, esperti a confronto per garantirne la disponibilità in Italia – Diretta dalle 10 - Il confronto arriva a pochi mesi dall’inserimento dei plasmaderivati nel Critical Medicines Act della Commissione europea, che li ha definiti “essenziali e senza alternative”. padovanews.it scrive
Plasmaderivati: “Necessario intervento strutturato in Legge di Bilancio” - In concomitanza con la Settimana Internazionale della Consapevolezza sul Plasma (IPAW), l’ Associazione Immunodeficienze Primitive (AIP APS) accende i riflettori sulla necessità di interventi struttur ... Da osservatoriomalattierare.it
Salute, da Fedemo appello per autosufficienza nazionale sangue e plasmaderivati - Federazione delle associazioni emofilici, insieme all'Associazione dei pazienti con neuropatie disimmuni (Cidp Aps) e all'Associazione immunodeficienze primit ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it