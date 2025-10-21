Plasmaderivati immunologa Quinti | Richiesta in aumento ma offerta limitata

Milano, 21 ott. - (Adnkronos) - "La domanda di immunoglobuline è ancora in aumento, e questo non avviene solo perché la vita dei nostri pazienti si è allungata, ma anche perché stiamo migliorando le nostre capacità diagnostiche. Oggi riusciamo a identificare l'immunodeficienza in molti più pazienti rispetto al passato". Così Isabella Quinti, immunologa e professore ordinario di Medicina Interna, Sapienza Università di Roma, intervenendo al digital talk 'Disponibilità di plasma in Italia. Un tema di salute pubblica che attende risposte', ricorda che, "secondo lo studio condotto nel nostro centro - abbastanza rappresentativo anche per l'Italia – il 24% dei pazienti con immunodeficienza riceve immunoglobuline.

