Plasma in affanno | domanda in crescita servono donatori più giovani
Ogni fiala di plasma racconta una storia di cura e di responsabilità condivisa. La domanda cresce, le necessità dei pazienti anche, mentre l’offerta fatica a tenere il passo. In mezzo, c’è un Paese che può e deve scegliere come organizzare il proprio futuro sanitario, puntando su consapevolezza, programmazione e gesti ripetuti nel tempo. Un equilibrio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
