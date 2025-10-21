Ogni fiala di plasma racconta una storia di cura e di responsabilità condivisa. La domanda cresce, le necessità dei pazienti anche, mentre l’offerta fatica a tenere il passo. In mezzo, c’è un Paese che può e deve scegliere come organizzare il proprio futuro sanitario, puntando su consapevolezza, programmazione e gesti ripetuti nel tempo. Un equilibrio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Plasma in affanno: domanda in crescita, servono donatori più giovani