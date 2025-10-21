' Pizzicato' nel parcheggio Machiavelli con gli auricolari appena rubati al centro commerciale | in arresto

Aveva appena ‘asportato’ dal supermercato del centro commerciale Lungosavio un paio di auricolari wireless ed era scappato, ma ha trovato le Volanti della Polizia di Stato ad attenderlo nel parcheggio Machiavelli dove è stato arrestato. E' quanto accaduto ad un 30enne di origine straniera, già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

