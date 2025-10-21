Più Sport più Vita per plasmare i cittadini del futuro

Si chiama “Più Sport, più Vita” il nuovo progetto educativo, sportivo e sociale promosso con grande entusiasmo dalla Società Olimpia di Sant’Arpino, presieduta da Angelo Lettera. Un’iniziativa ambiziosa e dal forte impatto sociale che segna il ritorno ufficiale della storica Scuola Calcio Olimpia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

