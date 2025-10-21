Più potente del fentanyl | che cos’è il nitazeni e perché è così letale

Scene da film apocalittici dove zombi girano per le strade: così si presentavano le zone in America dove circolava il fentanyl ( leggi qui ), una droga potentissima che non ha tardato ad arrivare anche in Italia. Altissima l’attenzione per contrastarne la diffusione. Ma ora l’allarme è un altro: a far paura è il nitazeni, un oppioide sintetico più pericoloso del fentanyl  che sta circolando nel nostro paese e che ha già provocato una vittima. A Brunico un 28enne è stato trovato senza vita nel bagno della fabbrica dove stava facendo il turno di notte. Causa del decesso, come emerso dalle analisi, overdose da nitazeni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

