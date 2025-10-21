Pistola in valigia a Ravenna 77enne americano nei guai al porto | la strana giustificazione dell' anziano
Turista statunitense denunciato a Ravenna: pistola trovata nel bagaglio durante i controlli al terminal crociere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Viaggiava con una penna-pistola in valigia: fermato in aeroporto https://ift.tt/RPf8xDM - X Vai su X
Francavilla Fontana, nascondeva in casa 35 chili di droga e una pistola: arrestata pensionata di 70 anni #francavilla #cronaca #droga #armi - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, turista 77enne americano in crociera con una pistola carica nello zaino: l’arma sequestrata al porto - Ieri al Porto la Polizia di Stato di Ravenna ha sequestrato un’arma detenuta irregolarmente nel bagaglio di un passeggero. Segnala corriereromagna.it