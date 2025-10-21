Pistoia la città sdegnata dopo l’agguato ai tifosi Assurdo che sia finito in tragedia

Pistoia, 21 ottobre 2025 – Sotto un cielo color piombo e una pioggerellina pungente come tanti piccoli spilli, quello che fa più impressione di Pistoia è il silenzio. Come se la tragedia del pullman dei tifosi del basket avesse tolto il volume a tutta la città. Suggestione, forse, ed è vero che Pistoia non è mai stata nota per essere, detta alla Frank Sinatra, una città che non dorme mai. Ma camminando per le vie del centro, per i suoi negozi, le voci scorrono basse, le parole si sussurrano, anche il caffè al bar lo si chiede, sembra, con più pacatezza del solito, sgradito lunedì mattina. Poteva finire con una strage. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, la città sdegnata dopo l’agguato ai tifosi. “Assurdo che sia finito in tragedia”

Scopri altri approfondimenti

L’antico percorso finale della gora di gora in Citta’ #PistoiaSotterranea #cintamuraria #StoriaViva #Cittàdelleacque - facebook.com Vai su Facebook

Pistoia, la città sdegnata dopo l’agguato ai tifosi. “Assurdo che sia finito in tragedia” - Pistoia, 21 ottobre 2025 – Sotto un cielo color piombo e una pioggerellina pungente come tanti piccoli spilli, quello che fa più impressione di Pistoia è il silenzio. Da lanazione.it

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: indignazione e dolore per la morte di Raffaele Marianella - Condanna unanime dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia a Rieti, costato la vita all’autista Raffaele Marianella. Da panorama.it