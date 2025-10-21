Piscina senza copertura assicurativa per 14 mesi
Prescrizioni contrattuali ignorate per anni: ma ecco la questione più grave, solo ora e solo dopo la mia interrogazione, si apprende che la documentazione assicurativa RCT-RCO – obbligatoria – è stata sollecitata per tre volte prima di essere finalmente prodotta ad aprile 2025. Un fatto grave che dimostra la totale mancanza di controllo da parte del Comune. La piscina comunale è dunque rimasta priva di copertura assicurativa per 14 mesi ovvero dal dicembre del 2023 all’aprile del 2025? Ma cosa sarebbe accaduto se un utente si fosse fatto male, chi ne avrebbe risposto? Come è possibile che di fronte ad uno scandalo simile non sia stato preso nessun provvedimento serio?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
