Piscina delle Saline pronta una guerra legale

"Abbiamo dato mandato ai nostri legali di procedere con la preparazione di tutti i documenti necessari per il ricorso alla decisione presa dall’Amministrazione Comunale". Una causa che potrebbe portare all’impasse dell’intera Cittadella dello Sport. "Il 29 ottobre, da parte del Tribunale Civile di Ancona, ci sarà la nomina del perito che dovrà condurre le indagini strutturali sulla piscina Saline - spiega la snc Saline – i nostri legali procederanno con la preparazione dei documenti". A un anno dalla chiusura della piscina Saline, il 13 novembre, la Snc Saline dovrà riconsegnare le chiavi dalla cittadella dello sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piscina delle Saline, pronta una guerra legale

