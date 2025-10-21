Cercasi un gestore per l’impianto natatorio di Copparo. Ieri in municipio si è tenuto il terzo incontro con una società interessata a gestire transitoriamente la piscina, in attesa che il Comune possa preparare il bando e, nel giro di un anno, trovare un nuovo gestore. L’incontro è terminato alle 18 di ieri, ma nei prossimi giorni ce ne saranno altri. L’obiettivo è, dopo la chiusura dell’impianto, continuare l’attività natatoria, ossia evitare che si paralizzi tutto. Il sindaco Fabrizio Pagnoni è in prima linea per risolvere il problema: "Il Comune ha subito questa situazione. Dopo che il gestore non ha saldato il mutuo, come certificato dalla banca, sono venuti meno i requisiti per continuare la convenzione, che si è interrotta perché non sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piscina, continuano gli incontri: "Serve una gestione transitoria per darci il tempo di fare il bando"