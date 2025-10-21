Pisa | emù in fuga sul litorale l’animale è scappato da un recinto

Un emù, un uccello australiano simile allo struzzo la cui particolarità è quella di non volare ma di raggiungere velocità molto elevate quando corre, ha creato apprensione stamattina, 21 ottobre 2025, lungo viale D'Annunzio a Marina di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: emù in fuga sul litorale, l’animale è scappato da un recinto

