Pisa | emù in fuga sul litorale l’animale è scappato da un recinto

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un emù, un uccello australiano simile allo struzzo la cui particolarità è quella di non volare ma di raggiungere velocità molto elevate quando corre, ha creato apprensione stamattina, 21 ottobre 2025, lungo viale D'Annunzio a Marina di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

