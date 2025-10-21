Piromane fantasma | irreperibile l' uomo che aveva dato fuoco alla casa ed era salito sul tetto
Sparito nel nulla e il medico psichiatra non ha potuto incontrarlo e decidere se è capace di intendere e volere. Il giudice del Tribunale penale di Perugia ha così dovuto rinviare e disporre le ricerche di un sessantenne accusato di aver dato fuoco al divano di casa e all’appartamento, di essersi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
