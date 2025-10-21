Pioggia e nuvole dominano tutta la settimana | piccolo miglioramento da venerdì

Una vasta area depressionaria con perno sulle Isole britanniche convoglia a più riprese nel corso della settimana masse d’aria umide e instabili. Un miglioramento è previsto a partire da venerdì con passaggio a tempo più stabile e soleggiato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 21 ottobre 2025 Tempo Previsto: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con schiarite dal pomeriggio sui settori di pianura; residue precipitazioni di debole intensità nella notte sui settori centro-orientali della regione, durante giornata fino al pomeriggio deboli e isolate solo sui rilievi Alpini e Prealpini con quota neve sopra i 2500 metri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

