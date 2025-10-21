Pio mi hai fatto piangere che lodi a Bonny! Le reazioni social di Union SG - Inter

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter a punteggio pieno nella maxi-classifica in Champions League dopo la  vittoria convincente per 4-0 contro l'Union St. Gilloise. Super prestazione di Dumfries e Bonny e primo gol in Chamspions League per Francesco Pio Esposito. Qui le migliori reazioni dal web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pio mi hai fatto piangere che lodi a bonny le reazioni social di union sg inter

© Gazzetta.it - "Pio mi hai fatto piangere", che lodi a Bonny! Le reazioni social di Union SG - Inter

Altre letture consigliate

Pio Esposito parla l'agente: "Aspettative atomiche su di lui, ora basta clamore. Ha fatto la gavetta e dimostrato di meritarsi la Serie A" - Pio Esposito e il suo rendimento con la maglia dell'Inter ha fatto, fa e farà sicuramente discutere. calciomercato.com scrive

Pio Esposito, debutto d'oro in Champions. Chi è: età, altezza, stipendio, carriera, i fratelli calciatori, l'idolo - Nel post gara è stato anche protagonista di un siparietto con il fratello Sebastiano ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pio Hai Fatto Piangere