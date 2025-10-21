Pio mi hai fatto piangere che lodi a Bonny! Le reazioni social di Union SG - Inter

Inter a punteggio pieno nella maxi-classifica in Champions League dopo la vittoria convincente per 4-0 contro l'Union St. Gilloise. Super prestazione di Dumfries e Bonny e primo gol in Chamspions League per Francesco Pio Esposito. Qui le migliori reazioni dal web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Pio mi hai fatto piangere", che lodi a Bonny! Le reazioni social di Union SG - Inter

