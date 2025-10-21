Pio Esposito sicuro e poi? Chivu sceglie l' altra punta | perché Lautaro ha sorpassato Bonny

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico romeno valuta la gestione del gruppo in vista dei prossimi impegni: con Thuram ko fino a inizio novembre, il francese avrà tanto spazio nelle prossime settimane, magari già a partire dalla trasferta di Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pio Esposito sicuro, e poi? Chivu sceglie l'altra punta: perché Lautaro ha sorpassato Bonny

