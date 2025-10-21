Pio Esposito si commuove abbracciando Bonny dopo aver segnato il suo 1° gol in Champions

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Pio Esposito pochi giorni dopo aver segnato il suo primo gol con la Nazionale Italiana, si ripete con la maglia dell'Inter in Champions League: prima rete in nerazzurro in Coppa. Con l'abbraccio emozionato a Bonny, autore dell'assist. 🔗 Leggi su Fanpage.it

