Pio Esposito Inter il retroscena a sorpresa | il Genoa era in pole per il suo acquisto! Poi è cambiato tutto quando…

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito Inter, il retroscena a sorpresa: il Genoa era in pole per il suo acquisto! Poi è cambiato tutto quando. Ecco cos’è successo in estate. Mentre il Genoa fatica a trovare la via del gol con i suoi attaccanti attuali, un nome accostato al Grifone la scorsa estate sta invece vivendo un momento d’oro: Francesco Pio Esposito. Come ricorda Il Secolo XIX, il giovane talento dell’Inter era stato un obiettivo concreto del club rossoblù, prima che la dirigenza meneghina decidesse di puntare forte su di lui. QUI: le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter. Il Genoa in pole, poi la svolta nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter il retroscena a sorpresa il genoa era in pole per il suo acquisto poi 232 cambiato tutto quando8230

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, il retroscena a sorpresa: il Genoa era in pole per il suo acquisto! Poi è cambiato tutto quando…

Inter, su Lookman e Konè finalmente la verità, il retroscena su Neymar in nerazzurro - Il ds dell'Inter Piero Ausilio ammette le trattative per Lookman e Koné, ma smentisce qualsiasi contatto per Neymar.

Lookman, confermato un clamoroso retroscena tra Atalanta e Inter - Un retroscena è stato confermato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman.

ESPOSITO PER HOJLUND: trattativa folle di mercato | L'Inter ci ha pensato seriamente - Parlare oggi è facile, ma Cristian Chivu ha creduto in Francesco Pio Esposito sin dai tempi della Primavera dell'Inter.

