Pio Esposito Inter il retroscena a sorpresa | il Genoa era in pole per il suo acquisto! Poi è cambiato tutto quando…

Inter News 24 Pio Esposito Inter, il retroscena a sorpresa: il Genoa era in pole per il suo acquisto! Poi è cambiato tutto quando. Ecco cos'è successo in estate. Mentre il Genoa fatica a trovare la via del gol con i suoi attaccanti attuali, un nome accostato al Grifone la scorsa estate sta invece vivendo un momento d'oro: Francesco Pio Esposito. Come ricorda Il Secolo XIX, il giovane talento dell'Inter era stato un obiettivo concreto del club rossoblù, prima che la dirigenza meneghina decidesse di puntare forte su di lui.

