Pio Esposito Inter gol da record con l’Union SG | è il terzo marcatore nerazzurro più giovane di sempre in Champions League!
Inter News 24 Ecco il podio. Una rete voluta, cercata con insistenza e finalmente arrivata. Francesco Pio Esposito ha scritto un’altra pagina importante della sua giovanissima carriera, siglando contro l’Union Saint-Gilloise il suo primo, indimenticabile gol in UEFA Champions League. Una marcatura che ha chiuso il poker nerazzurro a Bruxelles e che ha scacciato via l’incubo di un errore commesso poco prima a tu per tu con il portiere, coronando l’ennesima prestazione generosa del classe 2005, impreziosita anche dall’assist per il raddoppio del capitano Lautaro Martínez. 🔗 Leggi su Internews24.com
