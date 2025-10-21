Pinocchio torna a casa la Casina Vanvitelliana di Bacoli come la vera casa della Fata Turchina
. Una storia che risale al passato bacolese quella che avrebbe per anni attribuito la Casina Vanvitelliana al film Le Avventiure di Pinocchio, di Comencini. Sebbene simile, la casa della Fata Turchina, quella vera, non è però quella del Lago . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Cattedrale dell'Immagine. . In attesa di Inside Pinocchio, torna lo straordinario successo di Inside Van Gogh alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze! Solo cinque giorni, da venerdì 17 a martedì 21 ottobre, per rivivere Inside Van Gogh che riapre per l’ultima vol - facebook.com Vai su Facebook
Pinocchio torna alla Casina Vanvitelliana grazie all’artigiano puteolano Biagio Lucignano - È il Pinocchio del 1972— quello originale del celebre film televisivo diretto da Luigi Comencini — ... Lo riporta msn.com
Torna le Arti della Marionetta: 16 appuntamenti per faimiglie. Per Halloween “Pinocchio in giallo” - Torna la stagione teatrale le Arti della Marionetta dedicate a bambini e famiglie: 16 appuntamenti tra l’Almagià e il museo Casa delle Marionette che compie 20 anni. Segnala ravennawebtv.it