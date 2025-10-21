Pino Corrias | In un Paese di cantieri e case vuote servono nuove regole

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre abitazioni su dieci risultano disabitate: quasi 10 milioni di case, su 35 milioni sono vuote. Non serve costruire ma censire l'esistente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

pino corrias in un paese di cantieri e case vuote servono nuove regole

© Vanityfair.it - Pino Corrias: In un Paese di cantieri e case vuote servono nuove regole

Leggi anche questi approfondimenti

Pino Corrias: «Il Leoncavallo rinascerà» - Non c’è più il Leoncavallo, come da ordinanza di polizia numero tal dei tali, sgomberato dopo l’ultimo Ferragosto in una Milano deserta, salvo i 300 agenti antisommossa mobilitati all’alba e impiegati ... Riporta vanityfair.it

Romanzo Rosso, di Pino Corrias - Un romanzo di quasi 450 pagine, ottimo per chi è in vacanza da leggere sotto ... Come scrive ansa.it

Pino Corrias: Cento anni di Camilleri, che coltivava il sapere e lo seminava - 2019), ora che siamo convocati a celebrare i cent’anni dalla sua nascita con ... Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Pino Corrias Paese Cantieri