Pink Parade la Bassa Bergamasca si tinge di rosa per la ricerca
Anche quest’anno la Bassa Bergamasca ha risposto con entusiasmo all’appello della Fondazione Umberto Veronesi, partecipando alla Pink Parade 2025, la camminata solidale dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori femminili. Le amministrazioni comunali di Fontanella, Antegnate, Barbata, Covo, Isso, Sola e Fara, in collaborazione con le associazioni locali, hanno promosso la partecipazione dei cittadini, invitando la comunità a unirsi in un gesto concreto di solidarietà. Come ormai da cinque anni, la mattinata si è aperta con oltre un centinaio di partecipanti che hanno colorato di rosa le strade della Bassa, per poi ritrovarsi a Covo in un saluto collettivo carico di energia e speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
