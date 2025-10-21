Anche quest’anno la Bassa Bergamasca ha risposto con entusiasmo all’appello della Fondazione Umberto Veronesi, partecipando alla Pink Parade 2025, la camminata solidale dedicata alla raccolta fondi per la ricerca contro i tumori femminili. Le amministrazioni comunali di Fontanella, Antegnate, Barbata, Covo, Isso, Sola e Fara, in collaborazione con le associazioni locali, hanno promosso la partecipazione dei cittadini, invitando la comunità a unirsi in un gesto concreto di solidarietà. Come ormai da cinque anni, la mattinata si è aperta con oltre un centinaio di partecipanti che hanno colorato di rosa le strade della Bassa, per poi ritrovarsi a Covo in un saluto collettivo carico di energia e speranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Pink Parade, la Bassa Bergamasca si tinge di rosa per la ricerca