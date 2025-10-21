Pineto United | la squadra di Roma nata dai barconi e dall’integrazione
Tra i palazzi popolari e i vialetti della pineta di Pineta Sacchetti e Primavalle, un gruppo di ragazzi corre dietro a un pallone. È il Pineto United, la squadra che in otto anni ha trasformato un campo abbandonato in un luogo di comunità e speranza. A guidarla c’è Pietro Lucari, fondatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
