Pil piacentino a +0,3% nel 2025 Previsioni 2026 | agricoltura ok edilizia in calo

Si abbassano leggermente le previsioni relative al Pil piacentino alla fine del 2025. Secondo le elaborazioni della Camera di commercio dell’Emilia sui dati dell’Osservatorio Prometeia, infatti, rispetto al +0,5% stimato tre mesi fa, si dovrebbe giungere a +0,3%, in attesa di una crescita un po’. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

