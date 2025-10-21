Pietrucci Pd sull’indice di esclusione Eurispes | Oltre la propaganda di Marsilio c' è la realtà dei numeri
“Il Re è nudo”. Sintetizza così il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci i numeri decisamente poco incoraggianti emersi dall’indagine Eurispes sul tasso di esclusione: l’Abruzzo è in fascia medio-alta ed è ottavo nella classifica regionale ed è dunque una città dove la disparità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
