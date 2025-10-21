Pietrucci Pd sull’indice di esclusione Eurispes | Oltre la propaganda di Marsilio c' è la realtà dei numeri

Ilpescara.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il Re è nudo”. Sintetizza così il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci i numeri decisamente poco incoraggianti emersi dall’indagine Eurispes sul tasso di esclusione: l’Abruzzo è in fascia medio-alta ed è ottavo nella classifica regionale ed è dunque una città dove la disparità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

EURISPES: PIETRUCCI, “IL RE E’ NUDO, ABRUZZO NELLA TOP TEN DELLA POLITICA DI ESCLUSIONE” - Il nostro Abruzzo ha conquistato la top ten tra le regioni leader nelle politiche di esclusione. Lo riporta abruzzoweb.it

pietrucci pd sull8217indice esclusionePierpaolo Pietrucci: “Il Re è nudo, l’Abruzzo tra le regioni più escluse d’Italia secondo l’Eurispes” - Il nostro Abruzzo ha conquistato la top ten tra le regioni leader nelle politiche di esclusione». Riporta laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Pietrucci Pd Sull8217indice Esclusione