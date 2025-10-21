Pietro Nigro | elegia d’amore e lutto in Verso il nuovo mondo…

La silloge di Pietro Nigro, tra dolore e speranza escatologica: un canto lirico per gli affetti perduti, pubblicato da Guido Miano Editore nell’agosto 2025. È stata pubblicata nell’agosto 2025, dalla Casa Editrice Guido Miano di Milano, la silloge poetica “Verso il nuovo mondo. per rincontrarci” del poeta siciliano Pietro Nigro, con la prefazione dello stesso Michele Miano. Il titolo della raccolta è piuttosto generico per indirizzare il lettore alla corretta interpretazione del contenuto, così come il primo incipit dell’autore stesso: “Creatore del tutto distruggi questo mondo, se puoi mutalo e non abbia più lame che trafiggano”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pietro Nigro: elegia d’amore e lutto in “Verso il nuovo mondo…”

