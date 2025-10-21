Pietrangeli duro con Sinner | Deve giocare a tennis mica fare una guerra
Duro commento di Nicola Pietrangeli sulla scelta di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis a Bologna. Parlando all’Ansa ha detto: « È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano. Non capisco quando parla di scelta difficile. Deve giocare a tennis mica fare una guerra. Quando mi toccano la Coppa Davis smanio perché lo scopo di uno sportivo è mettere la maglia azzurra. Leggi anche: Pietrangeli e la figuraccia con Mattarella: «Mi ha chiamato, ma io tossivo e ripetevo: ‘ma chi sei? Chi sei?’» Ma purtroppo parlo di un’altra epoca. Spero che durante la Davis poi non vada a giocare da qualche altra parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
