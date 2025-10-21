Pietrangeli contro Sinner per il no alla Davis | Schiaffo al mondo dello sport Mica deve fare una guerra Barazzutti | Scelta rispettabile

“È un grande schiaffo al mondo sportivo italiano”. C’è chi si è schierato con e chi contro Jannik Sinner dopo la sua rinuncia alla prossima Coppa Davis con l’Italia. Tra i più duri contro la scelta dell’altoatesino c’è sicuramente Nicola Pietrangeli, capitano nel successo della Coppa Davis del ’76, che non ha approvato il no di Sinner alla maglia azzurra per le finali di Bologna. “Non capisco quando parla di scelta difficile” ha spiegato all’ Ansa Pietrangeli, che in Davis ha collezionato 164 presenze complessive (110 in singolare e 54 in doppio) con 120 vittorie (78 in singolare e 42 in doppio). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pietrangeli contro Sinner per il no alla Davis: “Schiaffo al mondo dello sport. Mica deve fare una guerra”. Barazzutti: “Scelta rispettabile”

